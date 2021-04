Inter, ancora problemi per Vidal: svelato il perché non fosse in panchina

Nella partita che si è giocata ieri tra Inter e Cagliari, vinta dai nerazzurri per 1-0, Vidal non è apparso nemmeno tra i giocatori che siedono in panchina. Un'assenza che ha lasciato molte perplessità e dubbi, risolti poi da Conte a fine gara.

L'allenatore nerazzurro ha spiegato quanto segue:“Vidal ha accusato un po' di fastidio al ginocchio nella rifinitura e abbiamo preferito non rischiarlo, non è stato nemmeno con noi in ritiro ma oggi era con noi nello spogliatoio. Speriamo di recuperarlo presto”. A riportarlo Calciomercato.com.