Inter, anche per il sostituto di Skriniar si bussa al Chelsea

di Redazione, pubblicato il: 23/06/2023

L’Inter è chiamata a sostituire Milan Skriniar. In mezzo ad indiscrezioni e notizie più o meno vere a riguardo di Brozovic, Lukaku, Frattesi e chi più ne ha più ne metta, una delle poche certezze è il buco da coprire nella linea difensiva.

L’assalto al giovane Bisseck (in gol con la Germania Under 21 all’esordio europeo) non è ancora stato chiuso con il pagamento della clausola di 7 milioni. Il gigante tedesco rappresenterebbe comunque una alternativa, per quanto solida. Per garantirsi un difensore centrale di esperienza l’Inter bussa ancora una volta alla porta del Chelsea. E’ quanto riporta Gianluca Di Marzio su Sky Sport parlando di trattativa avviata con i Blues per avere l’ok al tra1ferimento a Milano di Cesar Azpilicueta, 34 enne a Londra da oltre 10 anni. La sua avventura inglese sembra giunta al termine, la sua esperienza e personalità sembrano offrire solide garanzie allo staff di mercato nerazzurro