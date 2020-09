Inter, anche Oriali rientra per la ripresa degli allenamenti

Lele Oriali non ci sarà questa sera ad Amsterdam con l'Italia nell'impegno di Nations League contro l'Olanda. Il team manager non è salito sul volo che ha portato gli Azzurri nei Paesi Bassi, perchè sarà presente ad Appiano Gentile nel giorno del raduno dell'Inter per l'inizio della stagione 20/21.

Una cosa non sorprendente, perchè la settimana scorsa è stato trovato un accordo con Beppe Marotta in cui viene data, a seconda delle circostanze, la priorità al club nerazzurro. Ed è giunta immediatamente una situazione di questo tipo: seconda sfida di Nations League e primo giorno di lavoro per l'Inter.

Oriali ha seguito le indicazioni del club, raggiungendo la Pinetina per mettersi anche lui agli "ordini" di Conte.