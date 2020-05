Inter, anche oggi seduta di lavoro ad Appiano: allenamento in due gruppi

Manca sempre meno al ritorno in campo delle squadre di Serie A. Con la curva epidemiologica che ogni giorno in Italia dà segni di evidente discesa, anche il settore calcistico è pronto a tornare alla normalità.

Per non farsi trovare impreparata l'Inter (così come gli altri club italiani) da quasi una settimana ha ripreso ad allenarsi all'interno del proprio centro sportivo sito ad Appiano Gentile.

Dopo la partitella 11 vs 11 di due giorni fa, quest'oggi la rosa diretta da Antonio Conte ha svolto un lavoro suddividendosi in due gruppi distinti (e distanti). A riferirlo è stato proprio il club nerazzurro attraverso il proprio sito ufficiale.