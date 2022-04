Inter, anche Mourinho s'inchina. Le dichiarazioni d'amore dello Special One

Un'Inter monumentale ha battuto ieri la Roma di José Mourinho.

Una sfida ben affrontata, quella contro i giallorossi, e mai in discussione nel risultato. Così la squadra di Inzaghi ha confermato i progressi e lanciato segnali inequivocabili in ottica Scudetto, in attesa della possibile risposta del Milan, impegnato questa sera contro la Lazio.

Era, anche, la partita dello Special One. Quella di ieri ha visto il ritorno del portoghese a Milano, acclamato da San Siro nonostante fosse per un pomeriggio avversario diretto. Schietta, e sincera, l'analisi del tecnico a fine gara sui motivi del ko: "C'è stata troppa Inter. E' la squadra più forte del campionato, ha i giocatori più forti in tutti gli aspetti. Se mi permettete il termine, fisicamente ci sono tanti... animali. Sono veramente forti", le parole riprese da gazzetta.it.

Mourinho non dimentica: "Amo l’Inter e l’Inter mi ama, ma io voglio vincere tutte le partite. Adesso che non dobbiamo giocare più contro Inter, Milan, Juve e Napoli, posso dire che mi piacerebbe che l’Inter vincesse il campionato". Brozo epico e Calhanoglu poetico: le pagelle di InterDipendenza.Net.