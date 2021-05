Inter, anche l'avvocato Capellini è arrivato in sede: i possibili sviluppi

Sarà un altro pomeriggio di lavoro intenso quello che è appena cominciato in Via della Liberazione a Milano. Lo stato maggiore dell'Inter infatti, insieme al Presidente Steven Zhang, si è riunito per fare il punto sul futuro del club.

Il fattore principale è il futuro dell'allenatore, con Antonio Conte che va verso la rescissione consensuale del contratto e con la dirigenza che sta tentando in tutti i modi di convincere il tecnico salentino a restare.

Al summit con tutti i dirigenti e il Presidente adesso ha preso parte anche l'avvocato Angelo Capellini, ribattezzato come l'"addetto" ai contratti" che potrebbe definire la buonuscita per Conte. A riferirlo è stata la redazione di Sky Sport.