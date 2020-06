Inter, anche Javier Zanetti parteciperà allo show "Non mollare mai"

Javier Zanetti parteciperà allo show "Non mollare mai": il vicepresidente nerazzurro prenderà parte all'evento di beneficenza utile per raccogliere fondi a sostegno delle tante iniziative promosse dalla Croce Rossa Italiana su tutto il paese per contrastare la diffusione del coronavirus. A comunicarlo è il sito ufficiale della società Inter.it, che sottolinea inoltre la presenza di vari personaggi non solo del mondo sportivo ma anche dello spettacolo in una serie di videocall dove verranno raccontate storie ricche di ispirazione e passione:



"Non mollare mai. Un coro da stadio, un motto senza tempo, una filosofia di vita. Martedì diventerà anche il charity show più connesso della storia. Un evento speciale e straordinario, al quale parteciperà anche il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti.

In occasione della Festa della Repubblica, martedì 2 giugno in prima serata su Rai 1 andrà in onda "Non mollare mai - Storie Tricolori", uno show televisivo che avrà come scopo la raccolta fondi a sostegno delle attività messe in campo dalla Croce Rossa Italiana su tutto il territorio nazionale nel contrasto e contenimento del Covid-19.

Una serata evento che avrà come protagonisti leggende dello sport e personaggi dello spettacolo: le loro storie si intrecceranno in racconti che saranno fonte di ispirazione. Resilienza, passione, fatiche, sacrifici, gioie: saranno tante le esperienze che verranno condivise in un susseguirsi di videochiamate di gruppo. A condurre i telespettatori in questo viaggio sarà Alex Zanardi, simbolo del "Non mollare mai"".