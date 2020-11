Inter, anche il Leverkusen contro il Cile: “Quello che fanno è fastidioso”

Dopo le parole del commissario tecnico del Cile Rueda e il duro comunicato di risposta dell’Inter, anche il Bayer Leverkusen si è scagliato contro la nazionale cilena. Il direttore sportivo Rudi Völler ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Bild accusando la federazione cilena per via dei problemi fisici di un proprio tesserato, Carles Aranguiz.

Il centrocampista, infatti, ha rimediato un problema al tendine d’Achille durante la scorsa convocazione nella nazionale, che lo ha costretto ai box per diverso tempo. Ecco di seguito riportato lo sfogo del dirigente del Leverkusen:

"Quello che fanno i cileni è molto fastidioso. I giocatori si stancano, la cosa va avanti da molto tempo. Non tengono conto dei club. Anche quando i giocatori non stanno bene, devono andare a giocare. Questo è un gran casino. Ti senti preso in giro".