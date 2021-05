Inter, anche De Vrij dedica un messaggio a Conte dopo l'addio

Inter, dopo la separazione avvenuta ieri in casa nerazzurra, con Conte che ha deciso di abbandonare, sono arrivati diversi messaggi da parte dei giocatori che hanno scelto di salutare il tecnico che li ha guidati verso la vittoria dello scudetto.

Dopo Zanetti, l'immancabile Lukaku e Perisic anche De Vrij da dedicato un pensiero all'allenatore.

"Grazie Mister per questi due anni insieme. Hai alzato il livello e grazie al duro lavoro e alla mentalità che ci hai trasmesso i nostri sforzi sono stati ripagati. Ci hai insegnato tantissimo. È stato un onore giocare per te! Grazie di tutto a te e il tuo staff, in bocca al lupo per il futuro."