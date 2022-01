Inter, altro super riconoscimento per mister Inzaghi

Inter - Il premio Coach Of The Month di dicembre è stato assegnato all'allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi.

La consegna del trofeo è prevista per il pre-gara di Inter-Lazio, in programma domenica 9 gennaio 2022 alle ore 20.45 allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno analizzato i singoli allenatori in base a criteri tecnico-sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le partite.



Per il verdetto finale sono state considerate le giornate dalla 15a alla 19a della Serie A TIM 2021/2022. "Il mese di dicembre di Simone lnzaghi è stato semplicemente perfetta. La sua firma sull'Inter è evidente: cinque successi in altrettante gare, 15 reti realizzate e nessuna subita sono fa conseguenza dell'ottima gestione del gruppo e del gioco imprevedibile e spettacolare che Inzaghi ha saputo dare ai nerazzurri, guidandoli a chiudere al primo posto il girone d'andata della Serie A", ha detto Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A.