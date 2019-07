Inter, altro scippo al Real Madrid: "L'addio di cui il club blancos si pentirà"

L’Inter ha un nuovo responsabile del settore marketing: si tratta di Jaime Colas. Il dirigente spagnolo sarà supervisore di tutto il reparto commerciale nerazzurro, dal merchandising al ticketing fino a ogni comparto marketing della società, sponsorizzazioni in primis.

Colas è molto famoso e stimato in Spagna: è lui, secondo quanto conferma AS, il vero artefice del boom del fatturato della Casa Blanca a livello globale (“l’addio di cui il Real si pentirà”, questo il titolo del quotidiano). Ed è grazie a lui, scrive il quotidiano, che il Real è balzato in vetta alla classifica dei ricavi dati dalle sponsorizzazioni, dopo due anni al terzo posto.

L’intento, in casa Inter, è chiaro: dare ulteriore spinta al fatturato nerazzurro, dopo il recente annuncio di Steven Zhang, che ha detto di voler puntare al miliardo, risultato solo sfiorato quest’anno dal Barcellona. Dopo Pintus, altro scippo al Real.