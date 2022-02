Inter, altro che riserva: Sanchez tornato ‘Maravilla’, ora può cambiare tutto

Inter, il grande protagonista della vittoria di ieri contro la Roma è senza dubbio Alexis Sanchez.

Il cileno ha realizzato un super gol da 25 metri diretto all’incrocio dei pali e offerto un’altra ottima prestazione, l’ennesima dell’ultimo periodo. In Nino è tornato Maravilla dopo alcune stagioni sottotono e condizionate dagli infortuni ed è passato da esubero a giocatore chiare. Fino a qualche mese fa il suo futuro sembrava lontano dall’Inter ma complice anche lo stop di Joaquin Correa è riuscito a conquistare Simone Inzaghi e sembra ormai aver scalato le gerarchie dell’attacco nerazzurro. Sono 6 i gol realizzati finora dall’ex Manchester United, dei quali 5 arrivati dal dicembre in poi. Non si era mai visto un Sanchez così all’Inter e adesso reclama più spazio (qui le sue parole) e si candida di diritto a diventare un titolare a discapito di uno tra Edin Dzeko e soprattutto Lautaro Martinez, apparsi inceppati nell’ultimo periodo.

L’argentino è a secco Serie A da 5 partite, ovvero dallo scorso 17 dicembre nella goleada contro la Salernitana. Tante partite per un giocatore che ci ha abituato diversamente e da cui ci si aspettava che trascinasse i nerazzurri. L’unico gol realizzato nell’ultimo periodo è quello contro la Juventus in Supercoppa Italiana su calcio di rigore. Oltre alla scarsa vena realizzati a ha spesso offerto prestazioni deludenti e ben al di sotto delle aspettative. Adesso il Toro è chiamato a ritornare su alti livelli in vista dei prossimi impegni decisivi ma nel frattempo Simone Inzaghi può contare su un Sanchez in stupenda forma.