Inter, altro che Insigne: svelato il motivo dell’incontro con Pisacane

L' Inter continua a monitorare con attenzione la situazione di Lorenzo Insigne, ma con il suo agente c’è anche un’altra questione in ballo.

L’attaccante è in scadenza di contratto nel giugno del 2022 e ci sarebbe ancora una notevole distanza con Aurelio De Laurentiis per il rinnovo. La richiesta del classe ‘91 sarebbe di 7 milioni di euro a stagione più un bonus alla firma, mentre il patron del club partenopeo avrebbe messo sul piatto un quinquennale da 4,6 milioni di euro più bonus. La trattativa è al momento bloccata e Beppe Marotta starebbe fiutando il colpo e sarebbe pronto a fare un tentativo.

Vincenzo Pisacane, agente del capitano azzurro, ha incontrato nella giornata di ieri Piero Ausilio nella sede di Viale della Liberazione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le parti si sarebbero viste per risolvere alcune pendenze economiche, ma non è da escludere che nel summit si sia parlato anche di altro, come ad esempio di Lorenzo Insigne(qui potete leggere l’articolo integrale). Molto probabile che si sarebbe discusso anche della situazione di Danilo D’Ambrosio, un altro giocatore che fa parte della scuderia di Pisacane. Il difensore, complice anche un infortunio muscolare subito in estate che gli ha condizionato la preparazione atletica, ha finora collezionato soltanto due presenze per un totale di 40’ di gioco. Adesso è ritornato in piena forma e spera di rientrare a pieno titolo nelle rotazioni nerazzurre. Bisogna sottolineare che D’Ambrosio è in scadenza di contratto a fine stagione dopo il prolungamento della scorsa estate e che a partire da gennaio potrebbe essere libero di accordarsi con un altro club per la prossima stagione.