Inter, altra tegola per Conte: si ferma Godin. Il comunicato sull'uruguayano

"Esami clinici e strumentali per Diego Godin all’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore distrazione muscolare del retto anteriore della coscia sinistra. Le condizioni saranno rivalutate di settimana in settimana".

Questo è quanto riferito dal club di Viale della Liberazione attraverso i canali social ufficiali della squadra. Godìn, dopo Valentino Lazaro e Matteo Politano, è il terzo infortunato della gestione Antonio Conte.

Dato che il club meneghino ha fatto sapere che il giocatore verrà valutato di settimana in settimana, si pensa che in veste di sostituto dell'uruguayano agirà Danilo D'Ambrosio. Il tecnico di Lecce dunque, dovrà sopperire anche a quest'altra tegola legata agli infortuni.