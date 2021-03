Inter, altra tegola per Conte: problemi al ginocchio per Eriksen

Arrivano brutte notizie dall’infermeria per Antonio Conte in vista del match di domenica pomeriggio contro il Torino. Il tecnico nerazzurro potrebbe essere costretto a fare a meno anche di Christian Eriksen.

Come riportato da Sky Sport, il danese è alle prese con una leggera infiammazione al ginocchio. Il centrocampista si è allenato a parte e le sue condizioni verranno nuovamente valutate nella giornata di domani. Nel caso in cui non dovesse farcela a recuperare, il suo posto in campo sarà preso da Roberto Gagliardini.

Lo staff medico nerazzurro potrebbe comunque decidere di non rischiarlo e farlo restare fermo ai box precauzionalmente per poi tornare regolarmente a disposizione per il prossimo impegno di campionato contro il Sassuolo.