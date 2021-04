Inter, altra prova di maturità: contro il Cagliari senza uno dei leader

Domenica alle 12.30 si disputerà a San Siro Inter-Cagliari. I nerazzurri scenderanno in campo con l'obbiettivo di consolidare il primo posto, cercando la loro 11esima vittoria consecutiva. Gli uomini di Conte però dovranno fare a meno di uno dei leader della squadra, ovvero Nicolò Barella.

SEMPRE PRESENTE - Quest'anno il centrocampista nerazzurro ha totalizzato ben 29 presenze in campionato, di cui 26 da titolare. Un dato che dimostra ampiamente di come Conte faccia affidamento su di lui. Le gare in cui è partito dalla panchina sono quelle giocate ad inizio stagione contro Benevento, Genoa e Bologna. Dunque, nelle sfide importanti non è mai mancato. E anche da subentrato si è dimostrato decisivo: contro i rossoblù liguri, a pochi minuti dal suo ingresso in campo, ha stravolto la partita, mettendo anche a segno l'assist del gol che ha portato i nerazzurri in vantaggio.

GOL E ASSIST - Il centrocampista classe '97 ha totalizzato in questa stagione ben 3 reti e 6 assist. Non molti gol ma pesanti: rete del pareggio che ha avviato la rimonta contro il Cagliari proprio nel girone d'andata; rete del 2-0 contro la Juventus che ha chiuso l'incontro (con tanto di assist per il gol dell'1-0); e la rete contro la Fiorentina che ha sbloccato il match.

UN GIOCATORE COMPLETO - Oltre ai numeri c'è da guardare anche il modo di giocare di Barella. Il centrocampista nerazzurro è un giocatore pressoché completo: velocità, passaggio, visione di gioco, tiro dalla distanza, recupero palla, interventi difensivi, resistenza e tanta determinazione sono presenti nell'identikit di Nicolò Barella. Insomma, non sarà così semplice per i nerazzurri privarsi di lui nella sfida che li attende contro il Cagliari, bisognoso di punti per centrare la salvezza.