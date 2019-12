Inter, altra mazzata per Conte, Godin out a Firenze

Come se non bastassero gli infortuni degli ultimi mesi, l'Inter a Firenze dovrà fare a meno anche di Diego Godin. E' quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport: “Diego Godin non è al top e stasera non sarà titolare contro la Fiorentina. L’uruguaiano è alle prese con un fastidio muscolare dopo il match di martedì e si accomoderà in panchina."

Sarà dunque Alessandro Bastoni a rilevare l'uruguaiano nell'undici che scenderà in campo stasera al Franchi, l'unico cambio rispetto alla formazione che martedì scorso ha affrontato il Barcellona a San Siro.

Piove sul bagnato dunque per i nerazzurri, costretti a tamponare un'altra emergenza che impone ad Antonio Conte di rinunciare ad un pur minimo turn over e che anche in panchina non avrà molte scelte, Candreva non è ancora guarito dall'infortunio alla schiena e non è neanche partito per Firenze, aggiungendosi alla lunga lista di indisponibili di lungo corso con Gagliardini, Asamoah, Sensi, Barella, e Sanchez.