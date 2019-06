Inter, Altafini sulla situazione di Icardi e del possibile approdo di Dzeko

Intervenuto ai microfoni di "Radio Sportiva", Jose Altafini - ex giocatore di Milan, Napoli e Juventus - ha espresso il proprio parere su Mauro Icardi, che dopo sei stagioni potrebbe lasciare l'Inter, e sul possibile approdo in nerazzurro di Edin Dzeko.

Queste le sue dichiarazioni: "Il prossimo campionato sarà bello. Conte è un bel rinforzo e Dzeko a Milano potrebbe essere valorizzato. Icardi? Farebbe comodo a qualunque squadra. E' penalizzato dalla situazione creatasi attorno a lui. Se la moglie sta zitta e non fa niente potrebbe essere un affare, se combina pasticci non è un affare per nessuno".