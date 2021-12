Inter, allerta Covid: ufficiale la decisione sulla vendita dei biglietti

Inter, la società nerazzurra ha comunicato attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale la sospensione della vendita dei biglietti per tutte le prossime partite casalinghe, oltre a Inter-Juventus che si disputerà il prossimo 12 gennaio alle 21 allo Stadio San Siro. Già altre squadre di Serie A in queste ore hanno adottato la stessa scelta preventiva. Ecco di seguito riportato il comunicato interista:

MILANO - FC Internazionale Milano comunica che, in attesa di conoscere i dettagli della riduzione al 50% della capienza degli stadi, è stata sospesa la vendita dei biglietti. Ulteriori informazioni saranno diffuse alla tifoseria appena disponibili maggiori dettagli.

Nelle scorse ore, infatti, era stata già stata resa nota la decisione di sospendere la vendita dei tagliandi per il tanto atteso derby d’Italia della Supercoppa Italiana a causa delle nuove restrizioni imposte dal governo per tentare di arginare la nuova ondata di covid. Il nuovo decreto prevede la riduzione del 50% degli spettatori con conseguente modifica della mappa dei posti a sedere per gli eventi sportivi all’aperto. I biglietti già venduti, riporta Calcio & Finanza, non saranno cancellati ma saranno soltanto modificati in modo da consentire il rispetto delle nuove misure adottate dal governo Draghi.