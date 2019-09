Inter, allenamento in vista della sfida contro la Samp: la nota del club

Inter, squadra ad Appiano Gentile in vista della trasferta di Genova. Gli uomini di Conte preparano il match contro la Sampdoria allenata da Di Francesco. Lavoro di scarico per i giocatori scesi in campo ieri contro la Lazio.



Ecco quanto riferito da Inter.it:



"Dopo la vittoria per 1-0 in campionato contro la Lazio, squadra subito in campo al Centro Sportivo Suning per preparare la sfida in programma sabato alle 18 a Genova contro la Sampdoria. Lavoro di scarico per chi ha disputato il match contro i biancocelesti. Per il resto del gruppo riscaldamento, esercizi di forza e partitella a campo ridotto".