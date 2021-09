Inter, allarme rosso: numeri impietosi in Champions League

L’Inter non riesce più a segnare in Champions League e questa situazione fa scattare l’allarme in attacco.

Dopo la sconfitta contro il Real Madrid per 0-1 all’ esordio, martedì è arrivato un pareggio a reti inviolate contro lo Shakhtar. I nerazzurri non sono mai riusciti a trovare la rete nonostante le tante occasioni create in entrambe le partite. Considerando anche la passata edizione, l’Inter è a secco da 3 partite consecutive in Europa. L’ultimo match dell’anno scorso, proprio contro gli ucraini, terminò sul risultato di 0-0 ed eliminò i nerazzurri dalla competizione. I nerazzurri sprecano troppo e trovano difficoltà a finalizzare.

Tutta un’altra storia rispetto a quanto i nerazzurri hanno fatto vedere finora in campionato. L’attacco di Simone Inzaghi è attualmente il migliore del nostro campionato con ben 20 gol fatti, dei quali circa la metà realizzati dalla coppia Lautaro-Dzeko.

Gli uomini di Simone Inzaghi in Champions non si sono espressi sui soliti livelli e faticano a segnare. Rispetto a quanto fatto vedere in campionato, i due attaccanti ‘titolari’ nerazzurri, specialmente, sono apparsi meno cinici e spietati in queste prime due giornate della fase a gironi. Numeri impietosi quelli del reparto offensivo interista, specialmente considerando il numero delle occasioni create, che fanno scattare l’allarme in vista della prossima sfida contro lo Sheriff. Senza dubbio c’è tanta sfortuna e anche alcuni grandi interventi dei portieri avversari che hanno impedito all’Inter di segnare, ma ora Simone Inzaghi è chiamato a trovare la soluzione e sfatare quello che ormai è diventato un tabù.