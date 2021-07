Inter, alla scoperta di Molina, il nuovo obiettivo nerazzurro

Inter, la partenza di Hakimi, che ha portato nelle casse nerazzurre la cifra record di 70 milioni di euro, impone una ricerca accurata su chi dovrà raccogliere l'eredità del marocchino. Circolano ormai da giorni diversi nomi. Da Bellerin a Dumfries, passando per i vari Zappacosta e Hateboer. Questa mattina ha iniziato a circolare un'indiscrezione che aprirebbe una nuova pista. La dirigenza starebbe guardando infatti alla serie A, ed in particolare al giovane esterno dell'Udinese, Nahuel Molina.

Arrivato nel corso della scorsa estate dal Boca Juniors allo scadere della sessione estiva del calciomercato ha faticato ad ambientarsi nel calcio italiano. Nel 3-5-2 di Gotti non è riuscito subito a trovare il passo, tanto che fino ad inizio 2021 non ha quasi mai visto il campo. La storia è cambiata verso febbraio, quando è stato schierato nel match contro la Fiorentina, e da lì in poi è diventato un titolare fisso. L'argentino ha chiuso la stagione con 25 presenze totali, 3 assist e 2 gol. Le sue prestazioni hanno fatto si che su di lui ricadessero anche le attenzioni di Scaloni, che lo ha convocato per la Coppa America, schierandolo titolare in due occasioni.

Nel centrocampo a 5 che utilizza Inzaghi sulla fascia destra garantirebbe una buona capacità in fase difensiva accompagnata da un'ottima abilità offensiva. Il prototipo del giocatore che deve ricoprire quel ruolo. Classe '98 già campione con l'Albiceleste potrebbe trovarsi in quell'ultima fase in cui si riuscirebbe a strapparlo a poco. Se venisse confermata la qualità delle sue prestazioni il prezzo sembra essere destinato a salire. Giovane, adatto al ruolo e già ambientato nel calcio italiano. A ciò si aggiunge, come detto, la possibilità di acquistarlo ad un prezzo ancora modesto. Destro ma capace di agire anche sulla fascia opposta all'occorrenza. Molina sembra insomma rappresentare la classica occasione di mercato.