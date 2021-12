Inter, alla scoperta di Luuk De Jong: esperienza e centimetri per l’attacco

Inter, l’ultimo nome accostato ai nerazzurri per la finestra di mercato invernale è quello di Luuk De Jong, attaccante olandese attualmente al Barcellona ma di proprietà del Siviglia.

Secondo quanto riportano dalla Spagna (potete leggere qui l’articolo), Inter e Barcellona sarebbero in trattativa per imbastire uno scambio di prestiti a gennaio tra lui e Alexis Sanchez, due giocatori che stanno trovando pochissimo spazio in questa stagione. Il Siviglia avrebbe già dato il suo ok all’affare, adesso non resta che aspettare anche il benestare di Xavi, tecnico dei blaugrana.

De Jong è una prima punta pura che potrebbe rappresentare per l’Inter una buona alternativa ad Edin Dzeko. Caratteristiche simili a quelle del bosniaco e con i suoi 188 cm di altezza potrebbe dare centimetri all'attacco nerazzurro. L’Inter sarebbe da tempo alla ricerca di un profilo simile e l’olandese potrebbe essere l’uomo giusto. Un colpo low cost che potrebbe garantire di certo una nuova soluzione nel reparto offensivo di Simone Inzaghi. Un attaccante esperto, classe 1990, che nelle ultime stagioni ha spesso dimostrato di essere letale anche quando parte dalla panchina. Basti pensare a quanto ha fatto nella sua esperienza al Siviglia dove è riuscito a realizzare 19 reti in due stagioni giocando praticamente da riserva.

Cresciuto nel vivaio del De Graafschap si è poi trasferito al Twente, dove vince l'Eredivisie 2009/2010. Dopo tre anni da protagonista in patria si trasferisce al Borussia M’Gladbach per poi essere girato in prestito al Newcastle. In esperienza estera durata in totale due stagioni in cui non è mai riuscito a brillare. Per questo motivo torna in Olanda, al Psv, dove vince da protagonista 3 campionati olandesi in 4 stagioni realizzando ben 112 reti in 204 presenze. Numero che nell’estate del 2019 hanno convinto il Siviglia a spendere 12,5 milioni di euro per lui. Come scritto in precedenza, la sua esperienza in andalusia é stata positiva considerando i minuti giocati. Con gli andalusi ha vinto un’Europa League realizzando una doppietta proprio contro l’Inter in finale. In estate la chiamata del Barcellona del suo connazionale Koeman, prestito gratuito con diritto di riscatto, dove però non è riuscito a ritagliarsi uno spazio collezionando 11 presenze per un totale di 497 minuti di gioco e un solo gol realizzato. De Jong vuole giocare con più continuità e riscattarsi da questa deludente e complicata prima parte di stagione, l’Inter potrebbe essere la soluzione giusta.