Inter, alla scoperta di Frattesi: grinta e polmoni per la mediana nerazzurra

Inter, dopo Gosens e Caicedo i nerazzurri sarebbero al lavoro per chiudere anche il colpo Davide Frattesi dal Sassuolo.

Il centrocampista, vera e propria rivelazione di questa prima parte di stagione, è stato individuato da Beppe Marotta e Piero Ausilio come il rinforzo ideale per rinforzare la mediana. L’affare potrebbe concludersi anche in questi ultimi giorni di mercato ma è più probabile che slitti a fine stagione anche perché gli emiliani preferirebbero trattenerlo ancora per qualche mese.

I contatti con il Sassuolo e l’entourage del giocatore sono stati avviati da tempo, adesso non resta soltanto che fare l’affondo decisivo. I neroverdi solo valutano tra i 20 e i 25 milioni ma il suo valore potrebbe aumentare nei prossimi mesi. L’intenzione dei nerazzurri sarebbe quella di bloccarlo il prima possibile anche per anticipare la concorrenza di Juventus, Napoli e Borussia Dortmund.

Frattesi è un classe 1999 considerato uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Centrocampista dinamico, di corsa e qualità con uno spiccato senso del gol che per certi versi ricorda Nicolò Barella. Cresciuto nel vivaio della Roma, dove ha fatto vedere ottime cose, a luglio del 2017 passa al Sassuolo nell’affare che porta Defrel in giallorosso. Il club neroverde lo ha girato in prestito per farlo crescere al meglio e nelle ultime stagioni si è messo in luce in Serie B con le maglie di Ascoli, Empoli e soprattutto Monza. Con i brianzoli la passata stagione è stato uno dei principali protagonisti della sfiorata promozione in Serie A e le sue ottime prestazioni hanno convinto il Sassuolo a riportarlo alla base. In questa stagione è arrivata la sua definitiva esplosione con Dionisi che lo ha messo sin da subito al centro del progetto. Finora ha collezionato 22 presenze in Serie A condite da ben 4 gol e 3 assist ed ha attirato le attenzioni di diversi club, l’Inter in primis.