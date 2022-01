Inter, alla scoperta di Digne: da ‘enfant prodige’ a problema per Benitez

Inter, nerazzurri a caccia di un vice Perisic nella finestra di mercato invernale. Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Lucas Digne dell’Everton.

Il francese è in rotta con il tecnico Rafa Benitez che non lo convoca da inizio dicembre e sarebbe ormai ufficialmente sul mercato. Sulle sue tracce oltre ai nerazzurri ci sarebbero anche Chelsea e Napoli. L’Inter avrebbe già avviato i contatti con il suo agente sarebbe al momento la squadra in pole position ma prima bisognerà trovare l’intesa con l’Everton. Il club britannico avrebbe aperto al prestito ma vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto, soluzione non gradita ai nerazzurri che sarebbero al lavoro per il diritto di riscatto o un eventuale scambio con Vecino.

Digne è un classe ‘93 di ruolo terzino sinistro ma anche in grado di ricoprire l’intera fascia in un centrocampo a cinque. Giocatore molto veloce dotato anche di un sinistro fatato, uomo assist e specialista nei calci piazzati. Si è formato nel settore giovanile del Lille, dove ha esordito in prima squadra nel 2011 diventando nel giro di poco tempo un titolare fisso. Nel 2013 viene acquistato dal Psg per ben 15 milioni di euro per poi essere girato in prestito alla Roma due stagioni dopo, dove ha fatto vedere grandi cose, 42 presenze, tre goal e tre assist. Ottime prestazioni che hanno convinto il Barcellona ad investire 16.5 milioni più altri 4 milioni di bonus ed inserire una clausola da 60 milioni di euro nel suo contratto. La sua avventura in blaugrana però non è andata come si aspettava, ha deluso ampiamente le aspettative e non è mai riuscito ad imporsi. Dopo lo sfortunato biennio al Barça si è riscattato alla grande all’Everton diventando nuovamente uno dei terzini sinistri migliori in circolazione, fino alla rottura in questa stagione con Benitez.