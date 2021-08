Inter: alla ripresa Inzaghi affronterà un problema chiave della rosa

Inter - Alexis Sanchez, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarà a disposizione di Simone Inzaghi durante la ripresa degli allenamenti. Il tecnico nerazzurro, che ha concesso quattro giorni di riposo alla squadra dopo la vittoria ottenuta al Bentegodi contro il Verona, avrà a disposizione Darmian, Handanovic, Dimarco, Kolarov, D'Ambrosio, Gagliardini e l'attaccante cileno.

"Gli ultimi due stanno recuperando dai rispettivi infortuni e sono saliti alla Pinetina anche nel weekend. Gagliardini - dettaglia la Rosea - dovrebbe tornare a disposizione alla ripresa, in casa della Samp, mentre per il cileno alle prese con un problema al gemello mediale sarà necessario vedere l'evoluzione della situazione giorno per giorno. Vista la propensione di Alexis ad accusare fastidi muscolari, non verrà corso alcun rischio prima di rimetterlo a disposizione di Inzaghi. Anche perché Correa, Dzeko e Lautaro danno ampie garanzie. Vero però che i due argentini saranno in campo contro la Bolivia nel terzo impegno di questa finestra valida per le qualificazioni a Qatar 2022 nella notte tra giovedì e venerdì, quindi a Marassi non potranno certamente essere al massimo.

Intanto lo stesso Inzaghi starebbe maturando una nuova idea che si svilupperebbe in due punti. Il primo viene spiegato dal sito Cittaceleste: "Non solo nei momenti di emergenza e di difficoltà, infatti, starebbe seriamente valutando l'ipotesi di mettere in campo i 3 tenori tutti insieme. Lautaro, Dzeko e Correa. Non uno sostituto dell'altro. Il Toro centravanti, Dzeko tra le linee ed il Tucu a caccia della profondità, più defilato. Un lusso che in pochi possono permettersi...".

Il secondo punto della 'rivoluzione' di Inzaghi, alla luce di un calciomercato che potrebbe non portargli un'altra punta, viene sviluppato invece da Tuttosport in edicola oggi. "Si potrebbe parlare - scrive Stefano Masini nel suo approfondimento - quasi di un 4-2-1-3 con Brozovic abbassato al fianco di De Vrji, Skriniar e Bastoni che agiscono da terzini, Barella e Çalhanoğlu mediani e Dzeko che si abbassa per svolgere le mansioni da trequartista-boa offensiva". Secondo Tuttosport poi "il trio di centrocampo ricorda molto quello della Lazio con Barella mezzala box-to-box come Milinkovic Savic, Brozovic a fare l'elastico fra difesa e schermo di centrocampo come Lucas Leiva e Çalhanoğlu libero di inventare da metà campo in su come Luis Alberto".