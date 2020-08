Inter, al via la nuova stagione: si parte il 7 settembre

Dopo una stagione infinita, culminata con la finale di Europa League di dieci giorni fa, l'Inter è già pronta a ripartire ed ha programmato la ripresa delle attività della squadra, che si ritroverà all'inizio della prossima settimana al Centro Sportivo Suning per per preparare la nuova stagione. Di seguito il comunicato ufficiale del club nerazzurro.

"APPIANO GENTILE - Sta per prendere il via la stagione 2020/2021: lunedì 7 settembre la squadra si ritroverà al Centro Sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti e, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, riprenderà le attività in vista dei primi impegni ufficiali."

L'Inter è dunque pronta a ripartire, dopo una stagione che l'ha vista protagonista sia in campionato (chiuso ad un solo punto dalla Juventus) che in Europa. La stagione dei nerazzurri parte con aspettative altissime.