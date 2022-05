Inter, al via la campagna abbonamenti per la stagione 2022-23

L'Inter ha lanciato la campagna abbonamenti per la stagione 2022-23.

Come riportato da calcioefinanza.it, l'operazione sarà divisa in 4 fasi e avrà il via il 18 maggio prossimo. Dalle 14 di quel giorno fino al 6 giugno, infatti, gli abbonati per la stagione 2019-20 avranno diritto a confermare il proprio posto.

Nel corso della seconda fase, che andrà in scena tra martedì 7 e mercoledì 8 giugno, ci sarà la possibilità, per coloro che hanno confermato il posto nei giorni precedenti, di modificarlo scegliendo tra quelli rimasti liberi nei settori dello stadio in cui si trovava il biglietto acquistato.

La fase 3 durerà da giovedì 9 a lunedì 13 giugno, e vedrà la possibilità di usufruire della vendita riservata. I primi due giorni saranno esclusivamente adibiti all'acquisto da parte degli abbonati alla stagione 2019-20 che non avranno confermato il proprio posto nelle prime due fasi di vendita. Dall'11 al 13 giugno, invece, la vendita sarà aperta anche a coloro che avevano effettuato l'iscrizione alla lista d'attesa.

La quarta fase, nonché la più attesa, avrà luogo da lunedì 20 giugno e sarà quella della vendita libera. Tutti i posti che non saranno già stati riservai ed acquistati, dunque, saranno a disposizione di chiunque voglia accaparrarsi un abbonamento a San Siro.

Si ricorda che per acquistare un abbonamento è necessaria la tessera SiamoNoi, che si può ottenere per 12 euro sul sito dell'Inter. Questa ha una durata di 6 anni, e permette di usufruire di diversi vantaggi come la prelazione per le partite delle coppe e uno sconto del 15% sugli acquisti effettuati negli Inter Store.