Inter al lavoro senza i nazionali: oggi doppia seduta d'allenamento

L'Inter di Antonio Conte continua a lavorare al Centro Sportivo Suning. Senza i giocatori impegnati con le rispettive nazionali, i giocatori a disposizione del tecnico nerazzurro hanno svolto una doppia seduta di allenamento nella giornata di oggi.

"Doppia seduta di allenamenti per la squadra, che in mattinata ha svolto riscaldamento, possesso palla, esercitazioni tecnico atletiche e una partitella finale. Nel pomeriggio spazio a tecnica individuale ed esercizi di forza in palestra", questo il report presente sul sito ufficiale.