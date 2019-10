Inter, Akanji elogia la fase difensiva dei nerazzurri: le parole

E' già clima Champions League in casa Inter. Tra due giorni infatti, i nerazzurri scenderanno in campo a San Siro per affrontare il Borussia Dortmund di Lucien Favre.

Superare i tedeschi non sarà affatto semplice, ma Antonio Conte è già al lavoro per studiare al meglio gli avversari e portare a casa tre punti in ottica passaggio del turno fondamentali. Nel frattempo, a parlare del match di San Siro ci ha pensato anche il difensore del Borussia Dortmund Manuel Akanji. Queste le parole del giocatore:

"Il risultato di mercoledì può essere molto importante per la Champions League. Dovremo essere bravi in difesa. E dovremo essere piuttosto efficienti. Ho visto alcune partite dell'Inter, difendono davvero molto bene".