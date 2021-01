Inter, Agoume: "Conte? Uno dei tecnici migliori al mondo"

Lo scorso anno con la maglia dell'Inter ha giocato solamente qualche spezzone di gara, dimostrando delle notevoli qualità. Con la maglia dello Spezia ha faticato, ma ultimamente si sta affermando sempre di più. Il giovane Lucien Agoume, centrocampista francese in prestito dall'Inter sta diventando una certezza del centrocampo dei liguri.

Parte di questa crescita è dovuta proprio ad Antonio Conte: "Secondo me è uno dei tecnici migliori al mondo e con lui ho imparato tanto. Si fa sentire, è molto presente e mi ha sempre appoggiato. Da quando sono in Italia sono cresciuto molto e lui ha giocato un grande ruolo nella mia crescita. In futuro mi vedo all'Inter: spero di diventare un giocatore di riferimento in nerazzurro".