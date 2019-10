Inter: Agnelli a muso duro con Conte, Pistocchi lo fulmina

In principio fu Andrea Agnelli, spinto probabilmente dalla voglia di cavalcare l'onda del malcontento del mondo bianconero nei confronti di Antonio Conte. Parlando stamani all'assemblea dei soci del club, il presidente juventino ha messo ha messo l'ex allenatore dei campioni d'Italia nel mirino con un accenno davvero poco elegante.

“Il club è cresciuto anche affrontando emergenze. Pensiamo alla gestione del calcio scommesse che ha coinvolto i tesserati Juventus nel 2012, fatti avvenuti comunque in altre società. Fabio Paratici potrebbe scrivere un libro sulla gestione di una squadra senza allenatore. Quale altra società sarebbe stata in grado di gestire sei mesi senza il primo allenatore?

Nessuna risposta al momento dal tecnico nerazzurro. Chi invece ha fatto notare la contraddizione dell'operato bianconero è stato Maurizio Pistocchi in un post velenoso di poco fa.

Andrea Agnelli agli azionisti ha ricordato le difficoltà per la gestione della squadra nel periodo della squalifica per omessa denuncia di Antonio Conte. Già che c’era, poteva spiegare come mai non lo esonerò. Forse non era previsto dal codice etico (cit.P.Nedved)