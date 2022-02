Inter, aggiornamenti sullo stadio: fissato l'incontro con Milan e Sala

Inter, i nerazzurri ed il Milan ora hanno fretta per il nuovo stadio.

Come già riportato nei giorni scorsi, sia Inter che Milan hanno deciso di costruire un nuovo stadio di proprietà che possa consentirgli di competere a livello sportivo ed economico con le grandi squadre d'Europa. Il progetto prescelto è stato quello della cattedrale di Populous, ma ancora, a livello burocratico, ci sono delle forti spinte di alcuni comitati che vorrebbero fare in modo che la costruzione del nuovo stadio non avvenga, per sfruttare l'attuale Giuseppe Meazza.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, le due società adesso hanno parecchia fretta di iniziare i lavori di costruzione del nuovo impianto, tanto da chiedere al nuovo sindaco Sala un incontro per il definitivo placet. Un incontro che, di fatto, non è potuto avvenire prima dal momento che il sindaco della città di Milano ha dovuto presenziare alle Olimpiadi invernali di Pechino, dato che proprio le prossime Olimpiadi invernali del 2026 si terranno a Milano e Cortina.

La costruzione della cattedrale, se i tempi previsti verranno rispettati, sarà completa per l'anno 2027, quindi non in tempo per le Olimpiadi invernali. Ma prima bisognerà capire cosa succederà nell'incontro che si terrà con il sindaco Sala e che sviluppi si potranno avere, viste le istanze oppositive al nuovo stadio. Una situazione in divenire e che dovrà decidersi in tempi brevi, perchè adesso sia l'Inter che il Milan hanno intenzione di accelerare i tempi e mettersi al passo con le altre squadre europee e non hanno più intenzione di attendere.