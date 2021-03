Inter, aggiornamenti sul focolaio Covid tra i dirigenti: Marotta resta positivo

Nerazzurri in apprensione sulla situazione Covid dopo la positività di Danilo D’Ambrosio. Tutto il gruppo squadra è stato sottoposto ad giro di tamponi di controllo, che verranno ripetuti poi nell'arco di 48 ore per escludere con assoluta certezza ulteriori casi di positività. In giornata dovrebbero arrivare i primi risultati dei test svolti ieri.

Nel frattempo arrivano buone notizie riguardati il focolaio Covid scoppiato tra la dirigenza nerazzurra a fine febbraio. Secondo quanto riportato da SportMediaset, si sarebbero negativizzati l’amministratore delegato Alessandro Antonello, l'avvocato Capellini, il vice ds Baccin e il membro dello staff tecnico.

Restano ancora positivi sia l’amministratore delegato Giuseppe Marotta che il direttore sportivo Piero Ausilio. Per Marotta è stato anche necessario il ricovero all'Humanitas di Rozzano per il peggioramento delle sue condizioni.