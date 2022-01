Inter, Adriano ha una speranza e due certezze per sabato

L'Inter vive con tranquillità la settimana che porta al Derby della Madonnina, in programma sabato alle 18.

In un San Siro che è pronto a fare registrare il tutto esaurito, al netto delle limitazioni imposte dalla pandemia, i nerazzurri puntano ad allungare il vantaggio sui cugini in un derby che potrebbe essere quasi decisivo per le sorti del campionato delle due squadre.

E i tifosi, anche quelli illustri, hanno iniziato a vivere la vigilia con un crescendo di adrenalina tipica delle grandi occasioni. Perchè il derby non è mai una partita banale, nè quando non contava per obiettivi di spessore, figuriamoci in questa stagione dove le due squadre di Milano si contendono le primissime posizioni della classifica.

E in questa trepidante attesa, non manca chi si espone in maniera netta, evidenziando due nomi che potrebbero essere decisivi per il risultato finale.

Adriano Leite Ribeiro, l'Imperatore brasiliano, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Tuttosport" ha infatti dichiarato: "Spero vivamente che vincano i nerazzurri. Ma in una partita di questa importanza e così particolare, può succedere di tutto. Che vuol dire essere decisivo nel derby? Significa impegnarsi molto, dare il massimo delle proprie capacità. Come dicevo, in un derby di queste proporzioni può succedere di tutto, ma credo fermamente che Alexis Sanchez e Lautaro lasceranno il segno".

Adriano, che in carriera di Derby ne ha decisi parecchi, è quindi sicuro e punta le sue fiches sui due attaccanti che torneranno in extremis dagli impegni con le nazionali. Nonostante questo, secondo l'attaccante brasiliano, saranno loro a lasciare il segno sul Derby di sabato pomeriggio.

I tifosi nerazzurri possono fare i dovuti scongiuri, augurandosi che i pronostici dell'Imperatore siano potenti come il suo sinistro.