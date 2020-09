Inter, addio Berni? Il portiere spera ancora in una riconferma

Dopo sei stagioni in cui all'Inter non ha mai collezionato neppure una presenza, Tommaso Berni sembra pronto a dire addio alla Milano nerazzurra. Al suo posto in veste di terzo portiere con ogni probabilità ci sarà Daniele Padelli (proprio ieri l'agente Silvano Martina ha discusso il rinnovo con Beppe Marotta e Piero Ausilio).

Nonostante sia stato messo alla porta però, ai microfoni di Tuttomercatoweb Berni ha dichiarato di sperare in una riconferma per un'altra stagione ma al contempo si è detto consapevole che difficilmente questo suo sogno si avvererà.

Piccola chiosa del portiere anche su Mauro Icardi: "Con lui ho sempre avuto un buon rapporto, lo sento spesso. La verità di tutto quello che è successo sta dentro lo spogliatoio e non fuori, non c'è mai stato un problema con lui".