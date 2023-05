Inter, Adani entusiasta dei nerazzurri: che paragone per la squadra di Inzaghi!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/05/2023

Inter, Adani entusiasta per la partita giocata dai nerazzurri. Una vittoria importantissima quella della squadra di Inzaghi e che permette alla squadra nerazzurra di essere in vantaggio rispetto al Milan in vista della partita decisiva del ritorno. Di questo e di molto altro ha parlato, alla Bobo Tv, l’ex difensore nerazzurro, Lele Adani che si è detto entusiasta di come la squadra di Inzaghi ha affrontato la semifinale.

Ecco le parole di Adani: “L’Inter ha mostrato una netta superiorità, anche oltre le mie previsioni. Nel 2003 è stata in bilico fino all’ultimo secondo, stavolta ha preso una piega forte già nei primi minuti: io non pensavo ad una differenza così tra le due. Però il campo dice la verità e la verità è che l’Inter è molto molto superiore. Inzaghi è stato spettacolare, così come Dzeko: un crack totale. Darmian? Noi dicevamo giustamente che Skriniar andava ceduto. Invece abbiamo sentito che l’Inter non poteva senza Skriniar, mentre però prendeva due gol a partita. Ora dov’è Skriniar? Mancanza zero”.

Poi, Adani, ha proseguito: “L’Inter è forte come squadra: nelle due fasi possono mettere uno o l’altro, ma sono troppo più forti. La verità è una: il Milan non gioca contro l’Inter. A Riad, il 5 febbraio e ieri il Milan non ha visto palla. Questo è il miglior momento della gestione Inzaghi nel biennio, anche della partenza dell’anno scorso: perché quella poteva averla ereditata da Conte, mentre qui c’è il suo lavoro. Mentre l’Inter costruisce, il mediano va in mezzo alla difesa o a lato, mentre il centrale avanza e partecipa: poi ruotano il centrocampo e avanza anche il mediano, che sale perché la mezzala si alza e la punta si allarga. Loro corrono in avanti occupando bene tutte le posizioni: e questa è una cosa che vediamo fare al Manchester City in termini di smarcamento e possesso. L’Inter, essendo una squadra da campionato italiano, questa cosa la fa meglio di tutte. Io dico questo: se l’Inter è questa e nella comunicazione è chiara dicendo che deve migliorare perché spesso è superficiale e quindi battibile, e fai vedere a tutti che non ci sono falsi problemi ma veri problemi da correggere, per me puoi ripartire con Inzaghi. In finale puoi perdere con Real e City, parti già battuto: ma se tu sei chiaro e non ti nascondi dietro scuse mettendo come obiettivo di eliminare i cali mentali che ti hanno depotenziato nel valore che è senza dubbio il migliore in Serie A, allora puoi proseguire”.