Inter, ad un passo il rinnovo di contratto per Ausilio

L'Inter, oltre al mercato in entrata, cerca di blindare i suoi dirigenti: il club targato Suning avrebbe di fatto concluso in maniera soddisfacente per il rinnovo di contratto di Piero Ausilio.



Secondo quanto riferito dal famoso giornalista ed esperto di calciomercato Michele Criscitiello sarebbe ormai ad un passo il prolungamento del contratto del ds nerazzurro. L'accordo sembrava essere lontano, ma ora sarebbe stata trovata l'intesa tra le due parti.



La notizia si vociferava già da diversi giorni, con l'annuncio che ormai sembrerebbe imminente. Buone notizie in casa Inter, che si tiene stretta una pedina fondamentale a livello dirigenziale.