Inter, ad Inzaghi è riuscita un'impresa. Ieri 2 protagonisti inaspettati

Inter, la gara di ieri sera, Domenica 12 dicembre, ha segnato una svolta nel campionato, dal momento che i nerazzurri si sono presi la vetta in solitaria per la prima volta in stagione.

La vittoria netta per 4 a 0 ai danni del Cagliari ha dimostrato quanto questa squadra sia diventata un'autentica schiaccia sassi. Il Corriere dello Sport questa mattina ha sottolineato il livello raggiunto dagli uomini di Simone Inzaghi. Un dominio in lungo ed in largo quello visto ieri sera a san Siro, grazie soprattutto ai tre mediani. Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Hakan Chalanoglu costituiscono ad oggi il miglior centrocampo della serie A, secondo il quotidiano romano. E' questo il mezzo attraverso il quale il tecnico ha costruito il suo capolavoro. E non era assolutamente scontato.

In estate infatti nessuno si sarebbe mai aspettato un risultato del genere quando, in ordine cronologico, hanno lasciato Antonio Conte, Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. E nel mezzo c'è stato anche il terribile episodio che ha coinvolto Christian Eriksen. Inzaghi non solo è riuscito a reggere il colpo, ma sta addirittura compiendo l'impresa di far dimenticare il suo predecessore. Tanto entusiasmo insomma dal match di ieri, vinto e dominato, ma che avrebbe potuto registrare un risultato ancora più ampio qualora non ci fosse stato Cragno a tenere in piedi i suoi. E nella serata dei mille spunti positivi brillano senza dubbio le stelle di Denzel Dumfries e Alexis Sanchez (autore anche di un bellissimo gol), protagonisti a sorpresa dopo essere restati in disparte negli ultimi mesi.