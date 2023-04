Inter, a Empoli pericolo giallo da non sottovalutare

di Redazione, pubblicato il: 23/04/2023

L’Inter scende in campo al Castellani di Empoli stratta tra l’entusiasmo per la semifinale di Champions raggiunta e il mese micidiale che inizierà mercoledì prossimo con il ritorno di Coppa Italia contro la Juventus.

In terra toscana l’Inter ha centrato i 3 punti nelle ultime quattro occasioni.

Oggi i ragazzi di Inzaghi devono centrare il bottino pieno se vogliono continuare a sperare nel quarto posto.

Domenica prossima sarà di scena a San Siro la Lazio. Scontro diretto con vista sulla Champions del prossimo anno. Anche alla luce di questo Inzaghi dovrà fare i conti anche con il “pericolo giallo” . Una eventuale ammonizione oggi ad Empoli farebbe scattare la squalifica per Dumfries e Acerbi, entrambi in diffida.

Il terzo diffidato è Mkhitaryan ma per lui nessun pericolo avendo saltato la trasferta di Empoli per motivi personali.