Inter, Acerbi parla prima della Juventus: il difensore suona la carica per i nerazzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/04/2023

Inter, Acerbi parla prima della Juventus. Dopo la bella vittoria contro l’Empoli, la squadra di Simone Inzaghi ha una partita complicatissima contro la Juventus di Massimiliano Allegri. La squadra bianconera, in questa stagione, si è rivelata una vera bestia nera per i nerazzurri ed avrà il dente avvelenato viste le tre sconfitte consecutive in campionato.

Proprio della partita di questa sera, ai microfoni di Sport Mediaset, ha parlato difensore interista, Francesco Acerbi, che ha espresso la sua sulle sensazioni pre-match.

Ecco le parole di Acerbi: “La partita di stasera è tanto importante, contro una squadra che stasera non siamo riusciti a battere. Vogliamo vincere e conquistare la finale davanti ai nostri tifosi. I nostri attaccanti sono grandi giocatori e per essere grandi bisogna avere continuità. Il lavoro comunque è di tutta la squadra. Stasera si affrontano due squadre che vogliono vincere, sarà impegnativa e anche una bella partita da giocare”.