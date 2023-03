Inter, Acerbi parla prima della Juventus: il difensore molto netto sull’atteggiamento

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/03/2023

Inter, Acerbi parla prima della partita contro la Juventus. Stasera, la squadra nerazzurra, se la vedrà forse con la squadra che più di tutte può crearle problemi. La Juventus di Massimiliano Allegri, infatti, sta attraversando un buono stato di forma e ha anche trovato molta continuità per cercare di scalare la classifica. I nerazzurri, a San Siro, contro i bianconeri, nel girone di ritorno, non vincono dall’anno del Triplete, pertanto bisogna fare parecchia attenzione.

Intanto, prima della partita, ai microfoni di Inter Tv, ha parlato del match in difensore nerazzurro Francesco Acerbi che è stato molto chiaro nell’esprimere quello che deve fare la squadra e sull’atteggiamento da tenere.

Ecco le parole di Acerbi: “Dopo il passaggio del turno, abbiamo tanta fiducia, ma può essere anche una trappola perché in coppa spendi tanto mentalmente. Non deve diventare un alibi. Una grande squadra deve avere continuità: l’abbiamo avuta in Champions League, non l’abbiamo avuta in campionato”.

Acerbi, poi, ha continuato: “Noi dobbiamo finire questo ciclo di partite stasera nel migliore dei modi contro la Juventus, non possiamo più perdere punti in campionato. Si affrontano due squadre equilibrate, loro hanno giocatori fortissimi. Sappiamo il loro e il nostro valore. Cercheremo di fare il nostro meglio con equilibrio”.