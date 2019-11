Inter, accordo con QQ Music. E' il primo club in Europa a sbarcare sull'app

Un altro traguardo raggiunto dall'Inter: i nerazzurri sono i primi in Europa ad approdare sulla piattaforma "QQ Music". A comunicarlo è proprio il club targato Suning grazie a "Weibo".



L'applicazione, definita anche come la versione cinese di Spotify, conta oltre 800 milioni di utenti e di questi solo 400 sono attivi mensilmente. Ogni giorno si registra una fetta sostanziosa di ascoltatori: precisamente 100 milioni.



Motivo d'orgoglio per la società, diventando così la prima ad usufruire di questa piattaforma che detiene anche il 15% del mercato musicale in Cina. L'obiettivo è quello di condividere i contenuti prodotti dall'Inter Media House, oltre ovviamente a temi esclusivi.