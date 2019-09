Inter, accordo con DAZN: disponibile il canale nerazzurro Inter TV

"Inter e DAZN hanno annunciato un accordo di distribuzione che vede, a partire da venerdì 13 settembre, la presenza dei contenuti di Inter TV all’interno della piattaforma di streaming. Inter TV diventerà dunque il primo canale tematico di un club ad entrare a far parte dell’offerta di DAZN in Italia. Gli utenti di DAZN, in particolare i tifosi dell’Inter, potranno avere accesso all’intera programmazione del canale, che include i notiziari giornalieri, le dirette degli allenamenti e delle conferenze stampa, le interviste esclusive ai protagonisti della prima squadra e del Settore Giovanile, oltre alla trasmissione in differita di tutti gli incontri della squadra nerazzurra in campionato e nelle coppe europee, a partire dalla mezzanotte successiva al termine del match", questa la nota presente sul sito ufficiale dell'Inter.

Si leggono anche le prime dichiarazioni. "L’ingresso di Inter TV sulla piattaforma DAZN è un’ottima notizia, non solo per i tifosi dell’Inter ma in generale per tutti nostri appassionati che in questo modo avranno a disposizione ancora più contenuti. Con questo accordo proseguiamo nel nostro obiettivo principale, ovvero offrire ai tifosi un’esperienza di visione ricca, completa e qualitativamente eccellente, avvicinandoli e facendoli immedesimare ai protagonisti sul campo. Con l’Inter ci lega un rapporto di partnership solido che ci ha visto insieme fin dall’inizio del nostro percorso in Italia e non vediamo l’ora di lavorare sempre più a stretto contratto con il club nerazzurro. Inter TV è solo il primo canale tematico di un club a cui diamo il benvenuto sulla nostra piattaforma" dichiara Veronica Diquattro, Executive Vice President Southern Europe di DAZN.

"La presenza dei contenuti Inter TV all’interno della piattaforma DAZN è in grado di contribuire alla crescita dei due brand - ha dichiarato Alessandro Antonello, CEO Corporate dell’Inter -. I contenuti prodotti da Inter Media House sono noti per la qualità, ma anche per la capacità di coinvolgere i tifosi, come dimostrato dalla costante crescita del numero di followers sui diversi canali digitali del Club, arrivati a superare quota 25 milioni. Da oggi i tifosi e gli appassionati potranno avvicinarsi una volta di più al mondo nerazzurro attraverso i dietro le quinte e molti contenuti esclusivi e di alto livello. DAZN è il partner ideale per questa speciale iniziativa, poiché condivide lo spirito di innovazione che è proprio dei colori nerazzurri".