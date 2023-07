Inter, accelerazione improvvisa, arriva il nuovo sponsor

di Redazione, pubblicato il: 08/07/2023

(Inter) Sarà Paramount+ il nuovo main sponsor dell’Inter. Lo conferma la Gazzetta dello Sport indicando che il nome del nuovo partner sarà sulle maglie nerazzurre già da inizio ritiro previsto per la prossima settimana. L’accordo con la piattaforma statunitense viene dunque aggiornato e allungato. Era iniziato per le due finali di Coppa Italia e Champions della scorsa stagione e doveva poi proseguire come retro sponsor al posto di Lenovo nella prossima.

Le trattative delle ultime ore hanno portato alla svolta. Per i prossimi tre anni Paramount+ figurerà dunque sulle maglie dell’Inter come sponsor principale. Restano da chiarire alcuni dettagli economici ma l’accordo è fatto.