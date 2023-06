Inter a Torino, Inzaghi pensa ad un turn over limitato

di Redazione, pubblicato il: 03/06/2023

L‘Inter scenderà in campo a Torino con la testa già a Istanbul? A giudicare dal limitato turn over che Inzaghi pare intenzionato a fare pare di no.

C’è qualche chance di raggiungere il secondo posto qualora la Lazio segnasse il passo ad Empoli, con qualche milione che ancora balla.

Il tecnico nerazzurro sta pensando in queste ore di schierare Handanovic tra i pali, uno tra fra Darmian e D’Ambrosio per affiancare De Vrij e Bastoni mentre Acerbi dovrebbe riposare. Sulla fasce Dumfries e Gosens al posto di Dimarco. Barella sembra destinato alla panchina, con Gagliardini Calhanoglu e Brozovic a formare il trio di centro campo. Davanti le indiscrezioni danno Lukaku e Lautaro presenti anche in questa occasione.