di Redazione, pubblicato il: 27/07/2023

L’Inter arriva alla prima uscita stagionale di rilievo dopo le due sgambate alla Pinetina con Lugano e Pergolettese. Alle 12,00 di oggi i ragazzi di Inzaghi scendono in campo allo stadio Field Nagai contro l’Al Nassr. Sarà l’occasione per incrociare di nuovo, stavolta da avversario, Marcelo Brozovic, protagonista del centrocampo nerazzurro per 8 anni.

La partita verrà trasmessa su Dazn e su Sky Calcio canale 251.

La formazione con cui scenderà in campo l’Inter dovrebbe vedere in campo Di Gennaro; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.