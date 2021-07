Inter a pranzo col Cagliari: di cosa si è parlato. E spuntano due punte

Inter, proseguono i dialoghi per Nandez. L'uruguayano resta nei pensieri nerazzurri e, oggi, nuovi contatti fra le parti si sarebbero realizzati.

Lo scrive tuttomercatoweb: a pranzo un incontro fra le dirigenze di Inter e Cagliari. Quali i nomi in ballo? La fonte spiega: "Il primo è quello di Nahitan Nandez, già da qualche giorno nel mirino. La valutazione è di venticinque milioni di euro, cifra molto alta in questo momento storico, dopo che il Covid ha tolto revenue ai club. Così si cerca la quadratura per il prestito con diritto di riscatto, magari inserendo nell'operazione anche altri profili. Anche perché in questo tourbillon, dopo l'approdo di Dalbert, c'è anche la situazione di Radja Nainggolan".

Sul centrocampista belga, sempre oggettivo di trattative, stando alla fonte "l'Inter è disposta a pagare un terzo dello stipendio rimanente (4,5 milioni per un anno) ma poi servirebbe un biennale per il belga. Tutte le squadre di media classifica stanno guardando alla sua situazione, pur sapendo che il Cagliari ha l'apprezzamento del Ninja".

Poi, due nomi a sorpresa: Pinamonti e Satriano. Il Cagliari li valuta per il dopo-Simeone, dovesse l'attaccante argentino lasciare la Sardegna.