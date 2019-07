Inter, a Nanchino non solo Marotta e Ausilio: è arrivato il colpaccio a zero

Dopo le meritate vacanze dopo aver disputato la Coppa America con l'Uruguay, a Nanchino, insieme al resto della squadra, si sono aggregati anche Diego Godìn e Matìas Vecino.

Il primo, arrivato a costo zero dall'Atletico, tenterà subito di memorizzare gli schemi tattici del tecnico Antonio Conte. Discorso diverso invece per Vecino. L'ex Fiorentina infatti, complici anche gli approdi Stefano Sensi e Nicolò Barella, dovrà lottare per una maglia da titolare.

Inoltre, a raggiungere la squadra, quest'oggi saranno anche l'Amministratore Delegato dell'area Sport Giuseppe Marotta e il Direttore Sportivo Piero Ausilio.