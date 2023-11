Inter, a Lisbona fari puntati su Arnautovic

di Redazione, pubblicato il: 29/11/2023

L’Inter scende in campo stasera al Da Luz di Lisbona contro il Benfica. Inzaghi pensa ad un turn over importante per dare respiro ai giocatori che più hanno speso tra club e nazionali. Sembrano certe le presenze nell’undici titolare di Bisseck, Carlos Augusto, Frattesi, Asllani e Klaassen. Davanti turno di riposo anche per Lautaro e Thuram, sostituiti da Sanchez e Arnautovic.

Il mister attende segnali importanti dalle seconde linee, soprattutto da Arnautovic il cui apporto sino ad oggi è fermo all’assist nella prima giornata di serie A contro il Monza. L’austriaco è chiamato a dare certezze al mister per offrire una alternativa importante alla Thu-La.